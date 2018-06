Kerry critica referendo de independência na Ucrânia

Em março, Moscou apoiou referendo de independência na península da Crimeia, o que levou à anexação da região à Rússia. Líderes do movimento contra o governo interino ucraniano afirmam que planejam realizar um referendo sobre autonomia das áreas de Donetsk e Luhansk, embora nenhum preparativo para a votação tenha sido visto até o momento.

"Nós rejeitamos categoricamente esse esforço ilegal para dividir ainda mais a Ucrânia", assinalou Kerry a repórteres após a reunião no Departamento de Estado com o chefe de política externa da UE, Catherine Ashton. "A realização (do referendo) irá criar ainda mais problemas para o esforço de tentar acalmar a situação." Ele salientou que se trata "da cartilha da Crimeia" novamente e que "nenhuma nação civilizada reconhecerá os resultados de um esforço tão falso." Fonte: Associated Press.