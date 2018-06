Kerry defende ação militar na Síria

Em testemunho perante o Comitê de Assuntos Externos da Câmara nesta quarta-feira, Kerry disse que, embora Obama não tenha tido um caso forte na época, ele tem agora após o ataque em 21 de agosto que matou mais de 1.400 pessoas na Síria.

Uma comissão do Senado dos Estados Unidos aprovou na tarde desta quarta-feira o uso da força contra a Síria. Com dez votos a favor e sete contra, a Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano aprovou uma resolução mais abrangente do que a proposta pelo governo.

Ao responder porque Obama não decidiu por uma ação militar em abril, Kerry explicou que Obama estava na época negociando o apoio do Congresso à oposição síria.