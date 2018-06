Kerry deve assinar tratado sobre comércio de armas

Segundo as fontes, Kerry vai assinar o Tratado de Comércio de Armas nesta quarta-feira, iniciando um processo de ratificação no Senado dos EUA. Alguns congressistas manifestaram forte oposição à participação dos Estados Unidos no tratado.

Os EUA é o maior comerciante de armas do mundo e sua adesão é vista como fundamental para o sucesso do tratado, embora muitos outros exportadores de armas e importadores não tenham assinado o documento. Fonte: Associated Press.