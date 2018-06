Kerry deve se encontrar com premiê de Israel O secretário de Estados dos EUA, John Kerry, deve viajar para Jerusalém no domingo para conversar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyhau. As autoridades devem discutir o progresso feito nas negociações de paz no Oriente Médio e sobre a Síria, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki.