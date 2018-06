Kerry diz que Egito é 'parceiro importante'

Em visita à capital egípcia, Kerry se referiu ao país como uma "capital intelectual e cultural do mundo islâmico", dizendo que ele desempenha uma "função crítica" nas denúncias do grupo extremista, que assumiu o controle de grande parte do nordeste da Síria e do norte e oeste do Iraque.

Quase 40 países concordaram em contribuir com o que Kerry descreveu como uma luta mundial para derrotar os militantes. Ele se reuniu com o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, e discutiu como o país pode contribuir para a coalizão. É improvável que o Egito envie tropas para combater o Estado Islâmico, mas o país pode fornecer apoio logístico e de inteligência à coalizão. Fonte: Associated Press.