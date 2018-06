Kerry diz que liberdade de expressão não pode ser morta por ato de terror

O secretário de Estado americano, John Kerry, disse aos franceses que cada americano está com eles hoje. Falando em inglês e francês, Kerry afirmou que os EUA apoiam seu aliado em solidariedade após homens armados e mascarados atacarem a redação de uma revista satíria em Paris nesta quarta-feira, matando 12 pessoas.

De acordo com ele, os EUA estão comprometidos em trabalhar com a França para enfrentar o extremismo e promover a causa que os extremistas temem, a liberdade.

Paris foi a cidade estrangeira mais visitada por Kerry enquanto ele exerce o principal cargo diplomático do país. Na terça-feira, ele se reuniu com o ministro francês de Relações Exteriores, Minister Grzegorz Schetyna, no Departamento de Estado, em Washington. Fonte: Associated Press.