Kerry diz que programas de espionagem dos EUA protegem os cidadãos

BRASÍLIA - Sem comentar "detalhes operacionais" do programa de espionagem promovido pela Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês), o secretário de Estado americano, John Kerry, defendeu a coleta de informações pela inteligência de seu país. "Os EUA adotam a inteligência, assim como todas as nações, para proteger os nossos cidadãos."

Em visita ao Brasil, Kerry falou sobre as denúncias divulgadas com base em informações vazadas pelo ex-analista da NSA Edward Snowden, segundo as quais os americanos monitoram telefonemas e uso da internet, inclusive de cidadãos brasileiros. "Estamos convencidos que a nossa coleta de informação ajudou a proteger a nossa nação de uma série de ameaças e que também protegeu brasileiros", disse o chefe da diplomacia americana.

Segundo Kerry, a atuação dos americanos está baseada em lei aprovada após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e conta com a supervisão do judiciário. O secretário de Estado também disse que os Estados Unidos vão atender aos questionamentos levantados pelo governo brasileiro sobre os métodos para a obtenção das informações.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, confirmou que o País pediu esclarecimentos sobre o caso e pediu transparência dos EUA. "Consideramos que os EUA não encontrarão melhor parceiro no combate ao terrorismo, na medida em que elas (informações) sejam levadas a cabo de forma transparente."