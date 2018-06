Kerry diz que Snowden tem de voltar para os EUA

Kerry foi perguntado sobre Snowden em uma entrevista ao canal NBC, logo depois de ser exibida uma reportagem na qual o ex-agente da NSA disse que foi forçado a se esconder na Rússia porque Washington havia revogado o seu passaporte.

Questionado sobre isso, Kerry disse que a declaração de Snowden "era uma resposta estúpida para uma pessoa supostamente inteligente". O secretário norte-americano disse ainda que "um patriota não deveria fugir [...] ele pode voltar para casa, mas ele é um fugitivo da justiça".

"Se ele de importa tanto com a América e diz acreditar tanto nos EUA, ele deve confiar no sistema americano de justiça", reforçou Kerry. Fonte: Associated Press.