Kerry é aprovado novo secretário de Estado

Ele já tinha sido confirmado pela manhã para o Departamento de Estado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Kerry, que foi senador por 28 anos e foi derrotado nas eleições presidenciais de 2004 pelo republicano George W. Bush, é um herói da Guerra do Vietnã que se tornou um crítico das intervenções externas dos EUA.

O novo secretário de Estado, que diz ter a "diplomacia no sangue", deverá assumir uma vasta agenda, que vai do Irã à Síria, passando pelo conflito entre israelenses e palestinos e a mudança climática. Especula-se que Hillary, de 65 anos, será candidata às primárias democratas para as eleições de 2016, mas ela diz que quer descansar. / AFP e REUTERS