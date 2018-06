Kerry e Lavrov se reunirão hoje para debater Ucrânia

O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, está em Paris, neste domingo, se preparando para se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em uma nova tentativa para acalmar as tensões e resolver a crise em torno da Ucrânia.

Kerry e Lavrov planejam se reunir ainda neste domingo na residência do embaixador russo para a França a fim de debater a resposta da Rússia ao plano dos EUA para aliviar as tensões à medida que as tropas russas continuam em massa na fronteira ucraniana.

As autoridades dos EUA disseram que o plano engloba o desarmamento de forças irregulares, monitores internacionais para proteger os direitos das minorias, diálogo direto entre a Rússia e a Ucrânia e reformas políticas e constitucionais.

Kerry e Lavrov se reuniram inúmeras vezes pessoalmente e falaram por telefone quase diariamente desde que a crise começou, mas ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre a maneira de prosseguir. Os dois se encontraram na última semana em Haia, onde Kerry apresentou uma proposta à Lavrov, em resposta a ideias apresentadas pelo ministro russo em 10 de março, em Londres. / Associated Press.