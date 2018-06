Kerry embarca para Genebra para negociar com o Irã O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, está a caminho de Genebra para participar das negociações sobre o futuro do programa nuclear iraniano. Pouco antes do anúncio, feito pela chancelaria norte-americana, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, desembarcou na cidade suíça para participar do processo diplomático.