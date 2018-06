Kerry está satisfeito com destruição de armas na Síria

De acordo com Kerry, o regime do presidente sírio, John Kerry, merece o crédito pelo cumprimento da resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que solicitava à destruição das armas químicas.

Às margens de conferência da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, Kerry ainda reforçou a importância de Assad continuar cumprindo as demandas da ONU.

Para Kerry, era "extremamente importante" que as primeiras armas fossem destruídas neste domingo, apenas algumas semanas após a resolução ter sido aprovada pela ONU. Segundo o secretário de Estado norte-americano, este foi "um bom começo". Fonte Associated Press.