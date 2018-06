Kerry estenderá por mais um dia viagem ao Oriente Médio O secretário de Estado norte-americano John Kerry decidiu permanecer um dia a mais no Oriente Médio para tenta salvar as negociações de paz entre Israel e palestinos. Em entrevista conjunta à redes de televisão israelense e palestina, que irá ao ar mais tarde nesta quinta-feira, ele disse que planeja voltar a Israel na sexta-feira para outra reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.