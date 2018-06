Kerry: EUA têm provas do uso de gás sarin na Síria O governo dos Estados Unidos tem provas físicas de que o regime do presidente sírio Bashar al-Assad usou gás sarin em um ataque, informou o secretário de Estado norte-americano John Kerry. O gás teria sido usado em um confronto no dia 21 de agosto no leste de Damasco, quando mais de 1,4 mil pessoas morreram, sendo que 400 eram crianças.