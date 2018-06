Kerry fará pronunciamento sobre Síria às 13h30

Kerry fará o pronunciamento do Departamento do Estado. Os comentários dele se seguem à decisão abrupta do Reino Unido de não participar de qualquer ação militar na Síria em meio a pedidos de membros do Congresso dos EUA por mais informação sobre quais são os planos para responder ao ataque.

O secretário e outros altos funcionários do governo, como a conselheira de Segurança Nacional, Susan Rice, e o secretário de Defesa, Chuck Hagel, atualizaram os membros do Congresso na noite de quinta-feira sobre os planos do governo sobre como responder à crise na Síria.

Os funcionário disseram que o presidente Barack Obama estava preparado para adotar uma ação militar limitada sem o Reino Unido.

Kerry, Obama e outros funcionários disseram nos últimos dias que não há nenhuma dúvida de que o regime de Assad está por trás do suposto ataque químico realizado na semana passada que, segundo ativistas e outras pessoas, mataram entre 500 a 1.000 pessoas. A Síria rejeita as acusações. Os inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) estão na Síria coletando evidências do uso de armas químicas.

As autoridades americanas disseram que a inteligência tem certeza e que não precisa aguardar os resultados dos investigadores da ONU antes de decidir como proceder. As autoridades também temem que Assad esteja aproveitando o atraso de um ataque para espalhar suas forças, o que poderia complicar os planos dos EUA para uma ação. Fonte: Dow Jones Newswires.