Kerry faz 1ª visita ao Egito após deposição de Morsi

Aparentemente, o Departamento de Estado espera uma recepção fria a Kerry à véspera do julgamento de Morsi sob acusações de incitar assassinatos. O Departamento se recusou a confirmar a visita de Kerry até ele aterrissar no Cairo neste domingo. O segredo foi visto como algo sem precedentes para uma viagem do secretário de Estado ao Egito - por muito tempo o mais próximo aliado dos EUA no mundo árabe - e mostra as divergências atuais entre Washington e Cairo. Fonte: Associated Press.