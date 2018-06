Kerry faz ofensiva diplomática para ação contra Síria

Entrando em uma semana crucial para os planos dos Estados Unidos de lançar os ataques, Kerry estava reunido com ministros da Liga Árabe, em Paris, e depois vai a Londres, antes de voltar a Washington na segunda-feira para continuar a busca por apoio internamente.

O Congresso americano volta do recesso de verão na segunda-feira para apreciar os planos de ataque do presidente Barack Obama. Além disso, os inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) devem divulgar um relatório sobre o uso de armas químicas no fim de semana.

Washington acusa o regime de Assad do uso de armas químicas no dia 21 de agosto, que levou a morte de mais de 1.400 pessoas. O confronto continua na Síria, com reportagens de que as forças rebeldes tomaram o controle da histórica cidade cristã de Maalula, a norte de Damasco. Fonte: Dow Jones.