Kerry faz visita-surpresa à Tunísia

"Nenhuma democracia pode sobreviver ou prosperar sem segurança", afirmou Kerry, que fez uma escala não programada na Tunísia.

Ele também anunciou que os Estados Unidos vão doar à Tunísia um veículo de alta tecnologia para a realização de investigações e um laboratório móvel para investigações forenses.

A Tunísia tem solicitado ajuda material e financeira para prosseguir na sua luta contra os grupos rebeldes. Nas últimas semanas, uma série de confrontos entre forças de segurança tunisianas e o grupo radical islâmico Ansar al-Sharia deixou vários mortos e feridos.

Kerry também parabenizou o governo da Tunísia pela nova constituição, considerada uma das mais progressistas da região. A Carta Magna foi aprovada recentemente após dois anos de intenso debate entre parlamentares islamitas, esquerdistas e liberais.

Os EUA têm apoiado a transição política no país. A ditadura na Tunísia foi derrubada em janeiro de 2011 e deu início à Primavera Árabe, que também pôs fim a regimes autoritários no Egito, na Líbia e no Iêmen. Fonte: Associated Press.