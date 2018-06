Kerry fica em Viena para continuar negociações nucleares

A decisão foi feita no quarto dia da rodada final de negociações sobre um acordo nuclear entre o Irã e o grupo seis países, que incluem EUA, Reino Unido, Rússia, China, França e Alemanha. Ambos os lados devem chegar a um consenso até segunda-feira. O objetivo é alcançar um acordo que alivie as sanções sobre Teerã em troca de garantias de que o Irã não vai produzir armas nucleares. O país alega que o programa de enriquecimento de urânio tem propósitos estritamente pacíficos.

Zarif e Kerry se reuniram diversas vezes nas últimas 24 horas. O ministro iraniano também se encontrou com o Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Philip Hammond e com o Ministro de Relações Exteriores da França, Laurent Fabius. Após a reunião, ele disse que as conversas não resultaram em um acordo. "Ainda há uma discrepância entre as partes", afirmou.

Ainda nesta sexta-feira, Kerry e Zarif vão se reunir com Catherine Ashton, ex-chefe de Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança da União Europeia. O ministro iraniano planejava voltar para Teerã para consultas com especialistas, mas mudou de planos a fim de prosseguir com as negociações. Fabius também permanece em Viena. Fonte: Dow Jones Newswires.