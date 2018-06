Kerry: houve progresso tangível nas negociações com Irã

Kerry, que se juntou ao grupo formado pelos ministros de Relações Exteriores do Reino Unido, França e Alemanha no final de semana para acrescentar "musculatura diplomática" às negociações, disse que as conversas continuarão pelo menos até o próximo domingo. Nesse meio tempo, afirmou, vai realizar consultas com o presidente Barack Obama e o Congresso norte-americano.

"Embora exista um caminho a seguir, o Irã precisa escolher trilhá-lo", disse Kerry, acrescentando que acredita que os dois lados podem determinar "os contornos precisos desse caminho".

As declarações foram feitas após várias conversas com o ministro de Relações Exteriores iraniano, Mohammed Javad Zarif, e encontros separados com ministros ocidentais.

A principal controvérsia é sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irã. Teerã diz que precisa estender seu programa de enriquecimento para produzir combustível para seu reator, mas os Estados Unidos temem que Teerã possa redirecionar os trabalhos para a produção de ogivas nucleares para mísseis.

Os Estados Unidos querem um profundo corte no enriquecimento de urânio iraniano por pelo menos 20 anos. O Irã quer expandir o enriquecimento em menos de uma década.

Kerry não detalhou suas conversas com Zarif. Mas um diplomata ligado às negociações disse que eles se concentraram não apenas no enriquecimento, mas também em outras questões, dentre elas como reduzir os perigos da proliferação de um reator que pode produzir quantidades substanciais de plutônio quando concluído. Como o urânio enriquecido, o plutônio pode ser usado para fabricar armas nucleares.

É possível uma extensão de seis meses para as negociações, se houver acordo mútuo e as declarações de Kerry parecem sinalizar que Washington vai concordar com a medida. O secretário de Estado disse que os Estados Unidos estão comprometidos com o "curso diplomático" das negociações sobre o programa nuclear iraniano. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.