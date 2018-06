Kerry inicia viagem por 9 países em 10 dias O novo secretário de Estado dos EUA, John Kerry, embarcou ontem em sua primeira viagem oficial ao exterior. O giro de Kerry por nove países em 10 dias vai levá-lo a tradicionais aliados dos EUA, como Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Turquia, Egito e Arábia Saudita. Além da guerra civil na Síria, a agenda se concentrará em conflitos no Mali, no Afeganistão e no programa nuclear iraniano.