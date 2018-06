Kerry: Insurgência no Iraque ameaça Oriente Médio Os países árabes devem evitar financiar combatentes sunitas no que está se transformando em uma guerra transfronteiriça entre Iraque e Síria, porque esse apoio poderá eventualmente contribuir com a insurgência que se dissemina rapidamente no Iraque, disse o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, neste domingo. Para Kerry, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) se tornou uma ameaça para o Oriente Médio inteiro e talvez ainda mais além.