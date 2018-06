Kerry irá a Genebra participar de negociação sobre Irã

Apesar de Kerry estar no Oriente Médio para tratar das negociações de paz entre israelenses e palestinos, é altamente provável que ele discuta com Netanyahu o andamento das conversações sobre o programa nuclear do Irã, disseram as fontes.

Mais cedo, participantes das gestões realizadas em Genebra envolvendo Irã e um grupo de potências formado por Alemanha, China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia reportaram avanços significativos.

Numa entrevista concedida à emissora norte-americana CNN, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou que já é possível começar a redigir um esboço do acordo sobre o programa nuclear de seu país de modo a sanar as preocupações de todos os envolvidos nas negociações.

Ainda de acordo com o chanceler iraniano, é possível que a redação seja concluída amanhã mesmo, quando ele se reunirá em Genebra com a comissária de Relações Exteriores da União Europeia (UE), baronesa Catherine Ashton, que chefia a delegação de seis países que negocia com Teerã.

Também nesta quinta-feira, um porta-voz da UE relatou "progressos" na reunião de hoje entre o Irã e o grupo de potências. Fonte: Associated Press.