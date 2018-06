Kerry: mundo precisa intensificar esforços contra ebola

Falando ao lado do secretário de Relações Exteriores britânico, Philip Hammond, Kerry disse que é essencial que as companhias aéreas continuem voando para a África ocidental e que as fronteiras continuem abertas para permitir a movimentação de ajuda e de equipes médicas. Suas declarações foram feitas pouco depois do anúncio da morte do primeiro paciente diagnosticado com ebola nos Estados Unidos, em Dallas. Fonte: Associated Press.