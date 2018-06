Kerry participa de audiência no Senado

Kerry, um democrata, fez parte do comitê durante seus 28 anos no Senado e o presidiu pelos últimos quatro. Nesta quinta-feira, ele se sentou em frente aos seus colegas e amigos, falando com a voz embargada de emoção. Obama escolheu Kerry para suceder Hillary Clinton, que "apresentou" Kerry ao comitê. "John é a escolha certa. Ele trará liderança e serviços exemplares", disse ela.

Com 69 anos, Kerry é filho de um diplomata e tem trabalhado como enviado não oficial de Obama, reunindo-se com líderes do Afeganistão e Paquistão. Ele é senador por Massachusetts desde 1985 e foi o candidato democrata à presidência dos EUA em 2004.

O nome de Kerry passou a estar no centro das especulações sobre quem seria o sucessor de Hillary Clinton no comando da diplomacia norte-americana depois de a embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Susan Rice, considerada a preferida de Obama, ter retirado seu nome ao enfrentar oposição forte por parte do Partido Republicano. A expectativa é de que a indicação de Kerry não tenha dificuldades para ser confirmada pelo Senado. As informações são da Associated Press.