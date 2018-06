Kerry pede a Abbas que Hamas respeite acordos em governo de união

WASHINGTON - O secretário de Estado americano, John Kerry, telefonou na madrugada desta segunda-feira, 2, ao presidente da Autoridade Palestina (AN), Mahmoud Abbas, para expressar sua preocupação com o papel da facção islamita Hamas no novo governo de unidade palestino, que toma posse hoje.

"O secretário de Estado expressou preocupação com o papel do Hamas no governo e a importância de que o novo governo se comprometa com os princípios de não violência, reconhecimento do Estado de Israel e aceitação de acordos prévios com o mesmo", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki. "O presidente Abbas assegurou ao secretário de Estado que o novo governo estará comprometido com esses princípios."

Ainda de acordo com a porta-voz, Kerry disse a Abbas que os Estados Unidos supervisionarão de perto a situação e julgarão qualquer governo tendo como base sua composição, suas políticas e suas ações.

O telefonema coincidiu com uma notícia publicada no jornal jordaniano Al-Arab al-Yawm que Kerry deve viajar na quarta-feira à Jordânia para se reunir com Abbas, informação que não foi confirmada pelo Departamento de Estado. / EFE