Kerry pede a Turquia que se reaproxime de Israel O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, pediu a líderes turcos para recompor suas relações diplomáticas com Israel. A reaproximação foi iniciada pela intermediação feita, no mês passado, pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A estratégia é considerada essencial pelos EUA no sentido de promover a estabilidade em regiões problemáticas do Oriente Médio, como a Síria e os territórios palestinos.