Kerry pede 'benefício da dúvida' para os EUA em acordo nuclear com Irã O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, tenta reduzir as tensões entre os Estados Unidos e Israel, antes do discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Congresso, que deve acontecer nesta terça-feira. No entanto, Kerry insistiu que, em virtude do histórico das negociações entre Irã e a administração Obama, os EUA merecem "o benefício da dívida" quanto às negociações dos termos de um acordo nuclear.