Em sua primeira visita ao Egito desde o golpe militar que depôs o presidente democraticamente eleito Mohamed Morsi em julho, Kerry afirmou que os EUA são amigo e parceiro da população egípcia e querem contribuir para o sucesso do país.

Kerry deu as declarações neste domingo, no Cairo, em entrevista à imprensa com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Nabil Fahmy. Fonte: Dow Jones Newswires.