Kerry quer falar com líder rebelde no Sudão do Sul O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que espera ter uma conversa com o líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, ainda nesta sexta-feira, para persuadi-lo a se reunir com o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e colocar um fim ao conflito no país.