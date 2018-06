Kerry rejeita descartar discussão de paz entre Israel e palestinos

BRUXELAS - O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse nesta terça-feira, 1º, que é "completamente prematuro" descartar o processo de paz entre israelenses e palestinos, mesmo depois de o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ter dito que voltaria a pressionar pelo reconhecimento nas Nações Unidas (ONU) de um Estado palestino, apesar das fortes objeções de Israel.

Uma autoridade do governo norte-americano disse que Kerry cancelou planos de se encontrar com Abbas na Cisjordânia na quarta-feira. Mas o secretário disse a repórteres na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) hoje que ele e sua equipe permaneciam em contato com ambos os lados. Ele afirmou que os dois lados estavam comprometidos com a obtenção de um acordo de paz e pediu a eles que adotem a prudência durante esse período difícil.

A declaração de Abbas também colocou em dúvida alegações de que estava sendo costurado um acordo para estender as negociações de paz entre israelenses e palestinos além do prazo final de 29 de abril e que incluiria a libertação de Jonathan Pollard, condenado por espionar para Israel em território norte-americano. / AP