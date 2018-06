Kerry se reúne com palestinos e israelenses O secretário de Estado americano, John Kerry, chegou ontem ao Oriente Médio para tentar persuadir israelenses e palestinos a retomar as negociações de paz, suspensas desde 2010. Depois de se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na Jordânia, Kerry foi para Jerusalém, onde tinha marcada uma reunião com o premiê israelense, Binyamin Netanyahu.