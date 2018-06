Kerry se reúne com premiê do Iraque para discutir avanço do Isil

BAGDÁ - O secretário de Estado americano, John Kerry, e o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, se reúnem nesta segunda-feira, 23, em Bagdá para conversar sobre o conflito no Iraque. Segundo a televisão estatal Al-Iraqya, a conversa tem o principal objetivo de analisar a situação de segurança após os recentes avanços de insurgentes sunitas.

Kerry chegou a Bagdá em uma visita surpresa depois que Maliki solicitou aos EUA o lançamento de bombardeios aéreos contra os insurgentes do Estado Islâmico do Iraque e o Levante (Isil, na sigla em inglês).

Fontes governamentais disseram que Kerry também deve se reunir com o presidente do Parlamento iraquiano, o sunita Osama al Nujaifi, e com o clérigo xiita Emar al Hakim. A estadia de Kerry em Bagdá durará poucas horas e em seguida o chefe da diplomacia americana viajará para Erbil para se reunir com o presidente da região autônoma do Curdistão, Massoud Barzani.

Nas primeiras escalas de sua viagem, no domingo 22, no Egito e Jordânia, o secretário de Estado pediu aos iraquianos que se unam para enfrentar o terrorismo e afirmou que os EUA não irão se envolver no processo político de escolher uma nova liderança inclusiva no Iraque. / EFE