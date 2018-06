Kerry se reúne com sultão de Omã para discutir Irã O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, fez uma parada na Alemanha neste sábado para encontrar o governante de Omã, país do Oriente Médio que desempenhou papel importante como intermediário das negociações sobre o programa nuclear iraniano. Kerry, que viaja à Índia para uma conferência internacional, reuniu-se durante cerca de 90 minutos com o sultão de Omã, Qaboos bin Said, de 74 anos, que está na Alemanha desde novembro recebendo tratamento médico.