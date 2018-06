Kerry vai à Europa discutir Síria e Oriente Médio

O porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psake, informou que Kerry vai primeiro à Lituana, que atualmente mantém a presidência do Conselho da União Europeia.

No sábado, Kerry tem reuniões marcadas com autoridades lituanas e um encontro com ministros de Relações Exteriores da UE para discutir o Oriente Médio, incluindo Síria, Egito e as negociações entre israelenses e palestinos.

Na França, Kerry se encontrará com autoridades francesas e representantes da Liga Árabe.

O secretário de Estado dos EUA terminará sua viagem na segunda-feira em Londres onde deve se encontrar com autoridades britânicas e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmud Abbas.