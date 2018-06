Kerry vai a Londres em sua 1ª viagem oficial no cargo

A primeira reunião do secretário de Estado foi com o primeiro-ministro britânico David Cameron, na qual eles discutiram a crise na Síria e o programa nuclear do Irã. Mais tarde, ele vai se encontrar com o secretário de Relações Exteriores William Hague, seguindo depois para Berlim.

Kerry chegou a Londres na noite de domingo. O governo de Barack Obama lançou um esforço para salvar uma conferência da oposição síria, marcada para acontecer nesta semana em Roma e da qual Kerry deve participar. Alguns membros do Conselho Opositor Sírio, grupo muito fragmentado, ameaçam boicotar a reunião. As informações são da Associated Press.