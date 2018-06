Kerry vai ao Oriente Médio para discutir Iraque

Os Estados Unidos oferecem assistência limitada ao primeiro-ministro Nouri al-Maliki, mas querem que ele adote medidas efetivas para acalmar os sunitas, que acusam o governo de discriminá-los.

O Departamento de Estado disse nesta sexta-feira que Kerry vai se reunir na semana que vem com autoridades em Amã, na Jordânia, na fronteira com o Iraque.

Fontes disseram que Kerry pretende visitar o Iraque em breve, mas não informaram quanto.

O secretário de Estado também vai a Paris para se encontrar com autoridades de países do Golfo Pérsico para discutir a violência no Iraque e na Síria. Ele também fará uma escala em Bruxelas para uma reunião ministerial do países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Fonte: Associated Press.