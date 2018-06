O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, não ficará no Oriente Médio indefinidamente tentando fechar um cessar-fogo para acabar com o conflito na Faixa de Gaza e decidirá em breve se as partes envolvidas estão dispostas a chegar a um acordo, disse uma autoridade dos EUA nesta quinta-feira.

"Diferenças persistem entre as partes, então o foco dele é encontrar uma fórmula que ambos os lados possam aceitar", disse a autoridade. "Mas ele não está aqui por um período de tempo indefinido e no futuro próximo ele determinará se há disposição para chegar a um acordo sobre um cessar-fogo."

(Reportagem de Arshad Mohammed)