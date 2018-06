Kerry visita Seul para discutir ameaças de Pyongyang

Kerry disse que os Estados Unidos e seu aliado asiático não aceitarão a Coreia do Norte como uma potência nuclear e afirmou que a retórica de Pyongyang é "inaceitável".

A primeira visita de Kerry a Seul acontece em meio a suspeitas de que a Coreia do Norte possa realizar um teste com um míssil de médio alcance em breve.

O ministro de Relações Exteriores sul-coreano declarou que as ameaças de Pyongyang são uma "greve provocação" à toda comunidade internacional.

Kerry declarou também que nenhuma ajuda será concedida à Coreia do Norte antes de o país desistir de seu programa nuclear. Segundo ele, o lançamento de mísseis norte-coreanos é algo "desnecessário e não desejado". Para o secretário de Estado, Pyongyang deseja receber ajuda alimentar e não "lançar mísseis". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.