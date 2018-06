Kerry volta ao Oriente Médio para negociações de paz

Kerry se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esta semana em Jerusalém. Depois de se reunir com Abbas, o secretário viajará para Argélia e Marrocos.

Uma fonte próxima das negociações disse que está sendo construído um acordo para estender as discussões de paz no Oriente Médio. A solução pode incluir a libertação, por parte dos Estados Unidos, de Jonathan Pollard, um judeu norte-americano condenado por espionar para Israel dentro de território dos EUA, em troca de Israel libertar 400 prisioneiros palestinos, de acordo com o funcionário do governo, que falou em condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir o assunto com meios de comunicação.

Ainda de acordo com a fonte, o acordo não incluiria o congelamento da construção de habitações em assentamentos judeus na Cisjordânia, como exigiram os palestinos, mas obrigaria Israel a se comprometer em mostrar "grande prudência" e não emitir novas licitações de construção. Fonte: Associated Press.