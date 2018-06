Kevin Rudd deve assumir na 5ª governo da Austrália

Falando ao público pela primeira vez desde a vitória, Rudd, que já foi primeiro-ministro, disse que volta ao cargo "com humildade, honra e um importante senso de energia e propósito". "Os políticos falharam com o povo australiano. Isso está segurando o país. Isso precisa mudar", afirmou. Ele disse ainda que Gillard é "uma mulher de extraordinário intelecto e grande força".

A mudança no governo significa que a Austrália pode antecipar as eleições, marcadas originalmente para 14 de setembro. Se isso for mesmo ocorrer, Rudd deve anunciar a nova data nos próximos dias. Entre as mudanças no gabinete, o ex-ministro de Imigração Chris Bowen deve assumir a pasta do Tesouro. A ministra de Finanças, Penny Wong, permaneceu no cargo e se tornou líder do governo no Senado.