Khamenei: desenvolvimento de arma nuclear no Irã é mito O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse neste domingo que as alegações de que o país estava tentando desenvolver armas nucleares são um mito e apontou os EUA e Israel como as reais ameaças à segurança no Oriente Médio. As observações foram feitas por ocasião do Dia do Exército anual no Irã. Khamenei exortou as tropas a aumentar a sua prontidão defensiva. O discurso refletiu o estado de tensão das relações entre a liderança iraniana e os EUA.