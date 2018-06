Khamenei: 'Não estou otimista com negociação nuclear' O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse neste domingo que não está otimista com as negociações nucleares, mas afirmou que apoia os encontros. As declarações dele ocorrem próximas à nova rodada de negociações com o chamado P5+1 (os cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU - EUA, Reino Unido, França, China e Rússia - mais a Alemanha), nos dias 7 e 8 deste mês.