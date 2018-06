Khamenei pede reforço na luta contra Israel e qualifica negociação com país como ‘erro irreversível’ Líder iraniano insiste que ‘a resistência é a única forma de liberar a Palestina oprimida’ e reitera o apoio do país à causa como ‘um dever religioso’; nesta quinta-feira, mais dois palestinos morreram, um na fronteira com Gaza e outro em razão de ferimentos sofridos há alguns dias