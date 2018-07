Khamenei quer 'cortar as mãos' de corruptos O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu que fossem decepadas as "mãos traidoras" dos responsáveis por uma fraude de US$ 2,6 bilhões, descrita como o maior escândalo financeiro da história do país. Ele disse que a mídia não deve usar o caso, de considerável sensibilidade política, para "atacar representantes do governo".