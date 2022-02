Kiev aciona sirene de emergência e população se refugia de ataque russo em bunkers

A prefeitura de Kiev, capital da Ucrânia, acionou a sirene de emergência na cidade após bombardeios da Força Aérea da Rússia contra alvos militares na cidade. A população neste momento se divide entre ficar em casa, como orientado pela prefeitura, ou se dirigir a estações de metrô que funcionam como bunkers.

Hoje usadas para proteger-se de Moscou, as estações-bunkers foram construídas pela extinta União Soviética no período da Guerra Fria, quando a Ucrânia era uma de suas repúblicas socialistas.

Leia Também Putin está cometendo um erro histórico; leia artigo de Madeleine Albright

Mulheres e crianças estão nas estações com sacolas de comidas e malas de roupas. O clima nas ruas é de correria e apreensão, ainda que alguns sigam para suas atividades cotidianas.

Segundo apurou o Estadão, a embaixada brasileira na Ucrânia está em negociação com o Itamaraty sobre planos de retirada dos brasileiros em Kiev.

Ataque russo à Ucrânia

A Rússia, atacou a Ucrânia nesta quinta-feira, 24, com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv e outras cidades no centro e no leste do país depois de o presidente Vladimir Putin, ter autorizado uma operação militar nos enclaves separatistas do leste do país, segundo o ministério da Defesa da Rússia. Foram registradas explosões ainda nas cidades portuárias de Kiev e Mariupol. No começo da manhã, no horário local, sirenes antiaéreas soaram nas cidades de Kiev e Lviv, numa cena rara na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Autoridades ucranianas dizem que tropas russas desembarcaram em Odessa e na Crimeia enquanto outras estão cruzando a fronteira para Kharkiv. O serviço de emergência estatal da Ucrânia diz que ataques foram lançados contra 10 regiões ucranianas, principalmente no leste e sul do país. Pelo menos sete ataques aéreos "poderosos" no aeroporto Vasilkovsky nos arredores de Kiev, onde os caças-bombardeiros militares da Ucrânia são mantidos.

Em terra, na fronteira da Ucrânia com Belarus, tanques russos foram vistos cruzando a fronteira norte, segundo a guarda fronteiriça ucraniana. A Rússia tem 30 mil homens no país vizinho e Kiev fica a cerca de 150 km da fronteira. No leste, separatistas apoiados pela Rússia disseram que lançaram uma ofensiva na cidade de Shchastia, controlada pela Ucrânia, na Província de Luhansk, disse a agência de notícias russa Interfax