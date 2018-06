Kim diz que míssil foi 'presente de 4 de Julho' para EUA

PYONGYANG - Depois de supervisionar o lançamento pessoalmente, o líder norte-coreano, Kim Jong-un disse, segundo a agência oficial da Coreia do Norte, que "os bastardos americanos não vão ficar muito contentes com esse presente enviado pelo aniversário de 4 de Julho". Rindo, o líder norte-coreano acrescentou que "deveria enviar presentes de vez em quando para ajudá-los a sair do tédio".

A agência KCNA disse que o míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte é capaz de carregar uma "carga grande e pesada", e afirmou, citando Kim, que o confronto com os Estados Unidos entrou em sua "fase final".

O míssil, lançado nesta terça-feira em um momento decisivo nas ambições armamentistas de Pyongyang, seria capaz de alcançar o Alasca, de acordo com especialistas.

A Coreia do Norte garante possuir uma tecnologia de ICBM - progresso que o presidente Donald Trump prometeu que "não aconteceria" - representa um marco para o regime comunista.

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, confirmou que a Coreia do Norte fez, pela primeira vez, um teste de míssil balístico intercontinental. "Os Estados Unidos condenam fortemente o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico intercontinental. Testar um ICBM representa uma nova escalada na ameaça aos Estados Unidos, aos nossos aliados e parceiros, à região e ao mundo".

O secretário acrescentou que os Estados Unidos "nunca aceitarão uma Coreia do Norte armada com aparato nuclear". Tillerson chamou o governo de Pyongyang de "um regime perigoso" e disse que Washington tomará "fortes medidas" no Conselho de Segurança da ONU para responsabilizar os norte-coreanos pelo teste.

O Conselho de Segurança deve se reunir na quarta-feira para uma sessão de emergência, a portas fechadas, para analisar a situação.

A União Europeia disse que poderá impor novas sanções à Coreia do Norte, depois de ter ampliado no mês passado sua lista de dirigentes e entidades castigados por Bruxelas. / AFP