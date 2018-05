Kim duvida de garantias de segurança oferecidas por EUA, segundo Moon

SEUL - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tem dúvidas sobre as garantias de segurança oferecidas pelos Estados Unidos em troca da desnuclearização do país, disse o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, neste domingo, 27.

"Kim Jong-un tem a firme intenção sobre a completa desnuclearização da península coreana. A sua incerteza não é sobre isso, mas sobre as políticas hostis de Washington, e sobre se os EUA podem realmente garantir a estabilidade do regime", disse Moon em entrevista coletiva realizada em Seul.

O presidente sul-coreano explicou para a imprensa o conteúdo da sua reunião realizada no sábado com Kim em segredo, de surpresa e a pedido do líder do Norte, e na qual ambos se comprometeram a cooperar para que a cúpula entre Washington e Pyongyang prevista para o dia 12 de junho em Cingapura "seja um sucesso". /EFE