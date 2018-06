Kim Jong-un chega a Cingapura para cúpula com Trump

CINGAPURA - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou neste domingo, 10, a Cingapura, dois dias antes da histórica cúpula prevista para terça-feira, 12, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cidade-estado do sudeste asiático.

O ministro de Relações Exteriores de Cingapura, Vivian Balakrishnan, informou em sua conta do Twitter que a aeronave que levava Kim aterrissou no aeroporto pouco antes das 15h, horário local (2h em Brasília).

As câmeras de televisão mostraram uma comitiva de veículos deixando o aeroporto e uma multidão esperando na porta do hotel Saint Regis, no centro da cidade, onde é esperado que o Kim se hospede.

O líder norte-coreano programou uma reunião neste domingo com o primeiro ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, que na segunda-feira, 11, também receberá o presidente Donald Trump.

Não há informações de quem acompanha Kim em sua visita, mas uma delegação norte-coreana já está na cidade negociando os preparativos para a cúpula.

A chegada de Trump também está prevista para este domingo às 20h, no horário local (7h em Brasília). O presidente norte-americano deve se dirigir para o hotel onde passará a noite, informou a Casa Branca.

A cúpula entre Trump e Kim, na próxima terça-feira, 12, prevista para acontecer no hotel exclusivo Capella de Singapur, será a primeira reunião da história entre líderes dos dois países, após quase 70 anos de conflitos e 25 de falhas em negociações e tensões por conta do programa atômico norte-coreano./EFE