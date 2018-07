Kim Jong-un é nomeado Comandante Supremo da Coreia A Coreia do Norte informou, já no sábado (pelo horário local) que Kim Jong-un, filho do falecido ditador Kim Jong-il, foi nomeado "Comandante Supremo" das Forças Armadas do país, que possuem 1,2 milhão de soldados. Em comunicado emitido na manhã do sábado, hora local em Pyongyang, a mídia estatal informou que Jong-un recebeu o título na sexta-feira, após uma reunião do Politburo norte-coreano. Kim Jong-il morreu aos 69 anos de ataque cardíaco em 17 de dezembro.